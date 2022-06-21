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Россияне решили разминировать Азовсталь, в результате взрыва - минус два оккупанта

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При этом, оккупанты почему-то собственных военных назвали "энергетиками"

Россияне решили разминировать Азовсталь, в результате взрыва - минус два оккупанта

Азовсталь, фото - Getty Images

Новина українською

В Мариуполе оккупанты решили заняться разминированием территории завода "Азовсталь". Во время разминирования раздался взрыв, который услышало полгорода.

Об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что сегодня российские саперы вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов.

"Итог - минус два оккупанта, пошли петь вместе с кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - сказано в сообщении.

По словам Андрющенко, чтобы придать большего трагизма ситуации, оккупанты почему-то собственных военных назвали "энергетиками".

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"Наверное, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя.

Слава Украине и смерть российским оккупантам! Мариуполь. "Азовсталь". Возмездие навсегда", - сказано в сообщении.

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В статье: война с Россией
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