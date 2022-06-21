Россияне решили разминировать Азовсталь, в результате взрыва - минус два оккупанта

В Мариуполе оккупанты решили заняться разминированием территории завода "Азовсталь". Во время разминирования раздался взрыв, который услышало полгорода.

Об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что сегодня российские саперы вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов.

"Итог - минус два оккупанта, пошли петь вместе с кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - сказано в сообщении.

По словам Андрющенко, чтобы придать большего трагизма ситуации, оккупанты почему-то собственных военных назвали "энергетиками".

"Наверное, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя.

Слава Украине и смерть российским оккупантам! Мариуполь. "Азовсталь". Возмездие навсегда", - сказано в сообщении.