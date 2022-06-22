"Три топора" пришли вовремя. Позиции ВСУ существенно улучшились, - Запорожская ОВА
Американские гаубицы - как снайперские винтовки
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В Запорожской области украинские военнослужащие уже получили дальнобойное западное оружие, за счет чего позиции ВСУ существенно улучшились.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона, передает ЛІГАБізнесІнформ.
"Помощь от наших западных партнеров уже несколько недель как пришла и довольно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли сейчас – это одна из основных форм противостояния. Те пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, эти "три топора" (дальнобойные гаубицы М777. – Ред.), конечно, они пришли своевременно и достаточно целесообразно", – сказал глава ОВА.
Теперь, по его словам, враг "уже не чувствует себя так свободно, как раньше".
"Помощь пришла, ребята овладели профессионально, и эти пушки помогли стабилизировать ситуацию", – сказал Старух.
По его словам, линия фронта в Запорожской области уже стабилизирована, ВСУ уверенно ее удерживают и дают отпор российским оккупантам, когда те пытаются продвигаться. В то же время он подчеркнул, что говорить о "большом контрнаступлении" ВСУ пока не приходится.
Старух отметил, что в Запорожской области сейчас наблюдается относительное затишье относительно ситуации около трех недель назад, когда враг накапливал там свои силы. Однако затем оккупанты перебросили эти силы в Херсонскую и Луганскую области.
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