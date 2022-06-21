  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 21 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и сбили ракету рф
В тренде

21 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и сбили ракету рф

Общие новости
(2 голосов)

Также ликвидированы до 10 ББМ и живая сила противника

21 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и сбили ракету рф

facebook.com/kpszsu

Новина українською

Воздушные силы во вторник уничтожили два склада боеприпасов врага, два БПЛА, десять бронированных машин и авиационную ракету РФ.

Читайте такжеАрестович: Херсон уже виден в прицелы и бинокли ВСУ. 15 километров

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"21 июня в Киевской и Донецкой области подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде