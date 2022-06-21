21 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и сбили ракету рф
Также ликвидированы до 10 ББМ и живая сила противника
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Воздушные силы во вторник уничтожили два склада боеприпасов врага, два БПЛА, десять бронированных машин и авиационную ракету РФ.
Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"21 июня в Киевской и Донецкой области подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.
Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.
Ликвидированы до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов", - говорится в сообщении.
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