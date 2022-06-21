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Зеленский: Артиллерийские обстрелы ничего не дают оккупантам, но российская армия глуха к любой рациональности

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Просто разрушает и убивает

Зеленский: Артиллерийские обстрелы ничего не дают оккупантам, но российская армия глуха к любой рациональности

president.gov.ua

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Новина українською

Президент Украины в традиционном видеообращении к народу рассказал об очень насыщенном дне на дипломатическом фронте. По словам главы государства, сегодня был настоящий марафон:

"Сегодня был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон телефонных переговоров: с политиками Испании, Ирландии, Словакии, Литвы, Венгрии, Португалии, Дании, Хорватии".

Также Зеленский в своем рассказе немало внимания уделил приезду в Киев премьер-министра Люксембурга господина Беттеля.

Еще одно важное событие дня – подписание президентом закона о ратификации Стамбульской конвенции. Это неформальное требование для членства в ЕС.

Не обошлось и без разговоров о ситуации на фронте. Ситуация там тяжелая на донецком и луганском направлениях:

"Ситуация на передовой без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области – там сейчас жестче всего. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении. На Харьковщине – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы.

Они ничего не дадут оккупантам, но русская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте".

Зеленский сказал, что продолжается борьба за оружие для Украины. Это оружие поможет ускорить продолжающийся процесс оккупации Херсонской области. Также продолжается защита Запорожской и Николаевской областей.

Смотрите полное видеообращение главы государства.

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В статье: война с Россией
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