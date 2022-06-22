россияне приближаются к Лисичанску, в Северодонецке – бои: какая сейчас ситуация в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:

"россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту".

"На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одну из проходных химического объединения. россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового. Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного".