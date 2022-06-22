россияне приближаются к Лисичанску, в Северодонецке – бои: какая сейчас ситуация в Луганской области
В деталях
Фото: facebook.com
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:
"россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту".
"На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одну из проходных химического объединения. россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового. Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного".
"Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12. Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ".
Популярное сейчас
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- "Три топора" пришли вовремя. Позиции ВСУ существенно улучшились, - Запорожская ОВА
- Работают на пользу украинского общества - Минюст показал условия содержания военнопленных рф
- Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО