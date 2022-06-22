Россияне сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях - Генштаб
Начались сто девятнадцатые сутки полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте на утро 22 июня.
Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь основные усилия сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.
На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.
На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.
На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.
Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.
В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.
Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.
На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перекидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время осуществлял огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврийское, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанес авиаудар вблизи Белой Криницы.
Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по вражеским позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живая сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов. Удачно продолжает боевую работу и наша артиллерия.
Популярное сейчас
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- "Три топора" пришли вовремя. Позиции ВСУ существенно улучшились, - Запорожская ОВА
- Россия нарушила воздушное пространство и отрабатывает ракетные удары по Эстонии - Минобороны
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 09:17 Украинские "Закрыли" 34 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- 09:17 Украинские Уже больше 600 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- 10:02 Украинские Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной