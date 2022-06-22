Россияне сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте на утро 22 июня.

Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь основные усилия сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.

На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перекидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время осуществлял огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврийское, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанес авиаудар вблизи Белой Криницы.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по вражеским позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живая сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов. Удачно продолжает боевую работу и наша артиллерия.