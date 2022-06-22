Шеф-редактор журнала Бизнес. В бою с российскими оккупантами погиб известный украинский журналист

Стало известно о смерти генерального директора издательства "Блиц-инфо" и шеф-редактора журнала "Бизнес" Владимира Чепового, он защищал Украину от оккупантов. Политолог Виталий Кулик сообщил на своей странице в Facebook следующее:

"Владимир Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело только вчера идентифицировали".

Владимир Чеповой – уже 34-й журналист, погибший в 2022-м. Он умер в возрасте 55 лет. Чеповой – автор книг "Бизнес – самая честная игра", "Я проснулся счастливым", "Перекресток", "Твое счастье – выбор новой Цивилизации".