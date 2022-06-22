Борис Джонсон: Уступки владимиру путину приведут к катастрофе
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Премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон пообещал, что его страна будет "непреклонно" поддерживать Украину. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.
"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы".
Борис считает, что россия и ее союзники могут воспринять их как награду за необоснованную агрессию против Украины. Он убежден, что это окажет влияние на безопасность и экономику Великобритании.
Премьер-министр Джонсон пообещал обеспечить "новую политическую, военную и финансовую поддержку со стороны международного сообщества" раздираемой войной стране, предупредив общественность о "растущей усталости" от конфликта.
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