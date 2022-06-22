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Bayraktar! На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар

Общие новости
(1 голосов)

Похоже, что на завод сбросили взрывчатку с беспилотника

Bayraktar! На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар

Regnum

Новина українською

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализован, сообщили в мчс россии. Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.06.2022 в 10:46
Як що дійсно Байрахтар, а не як на кориті МошКВА... хтось не там сірника запалив То це чудово... Скільки можна наші міста безкарно обстрілювати! Нехай ці орки на власній шкірі відчують "задоволення" коли палають мирні міста!
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