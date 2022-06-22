Bayraktar! На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар
Похоже, что на завод сбросили взрывчатку с беспилотника
Regnum
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализован, сообщили в мчс россии. Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.06.2022 в 10:46
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