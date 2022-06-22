На НПЗ в Ростовской области вспыхнул пожар после удара беспилотника – ВИДЕО
"У нас на всі доводи є коментар… Bayraktar".
Regnum
В ростовской области российской федерации на территории новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в красносулинском районе вспыхнул пожар. На видео можно заметить, что поработал Bayraktar. На настоящий момент мчс рф уже справились с пламенем.
Огонь разгорелся в теплообменнике завода. Пожар охватил площадь 50 квадратных метров.
новошахтинский завод нефтепродуктов – нефтеперерабатывающее предприятие в ростовской области. Единственный действующий НПЗ в ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге россии. Следует отметить, что нефтебазу также связывают с Виктором Медведчуком.
#Байрактар ????????! Філігранна робота #ЗСУ в Ростовській області pic.twitter.com/THYSLRLf6a— SergiyShvets (@SergiyShvets) June 22, 2022
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