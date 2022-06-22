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На НПЗ в Ростовской области вспыхнул пожар после удара беспилотника – ВИДЕО

Общие новости
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(4 голосов)

"У нас на всі доводи є коментар… Bayraktar".

На НПЗ в Ростовской области вспыхнул пожар после удара беспилотника – ВИДЕО

Regnum

Новина українською

В ростовской области российской федерации на территории новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в красносулинском районе вспыхнул пожар. На видео можно заметить, что поработал Bayraktar. На настоящий момент мчс рф уже справились с пламенем.

Огонь разгорелся в теплообменнике завода. Пожар охватил площадь 50 квадратных метров.

новошахтинский завод нефтепродуктов – нефтеперерабатывающее предприятие в ростовской области. Единственный действующий НПЗ в ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге россии. Следует отметить, что нефтебазу также связывают с Виктором Медведчуком.

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В статье: война с Россией Bayraktar
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Комментарии (2)
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ukrop08
22.06.2022 в 12:24
как то нах Bayraktar? они что из него сделали дрона-камикадзе? они что угробили дрон из-за бочки саляры? да и хрен бы он туда долетел.
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Spokoyno (Київ)
22.06.2022 в 10:46
Як що дійсно Байрахтар, а не як на кориті МошКВА... хтось не там сірника запалив То це чудово... Скільки можна наші міста безкарно обстрілювати! Нехай ці орки на власній шкірі відчують "задоволення" коли палають мирні міста!
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