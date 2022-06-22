Вся нефтепереработка в Украине сейчас не работает, – Витренко

Из-за массированных обстрелов российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Вся нефтепереработка в Украине сейчас, благодаря массированным атакам агрессора, не работает, и потому как раз сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает дефицит".