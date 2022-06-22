Фонд Повернись живим получил право покупать за границей товары военного назначения

"Повернись живим" – первый благотворительный фонд в Украине, получивший право покупать из-за границы товары военного назначения. Волонтер-юрист Руслана Величко отметила:

"С конца марта Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран".

Такой статус дает фонду право покупать у производителей соответствующие товары без посредников. И именно это не только удешевляет цену, но и предохраняет от некачественного товара и недобросовестных продавцов. "Повернись живим" будет концентрировать основное внимание именно на летальном вооружении, которое усилит наши Вооруженные Силы Украины: ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу.