россияне устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать мужчин, скрывающихся от мобилизации
Нацизм
СБУ
россияне устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать мужчин, скрывающихся от мобилизации. Об этом рассказал военнопленный из Луганска, которого враг мобилизовал в апреле этого года.
"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – забрали в автобусы", – рассказывает горе-захватчик.
Он сам был непригоден для войска, но хроническое заболевание сосудов не помогло избежать тотальной мобилизации в так называемой "лнр". После призыва из него, помощника продавца, в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП, показали, как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промышленной зоне Северодонецка.
При первой же возможности он сдался в плен. Говорит, что не стрелял и обращается к землякам: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну". В настоящее время с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины.
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