россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву

российские войска запустили по украинскому городу Николаеву семь ракет, подробностей о том, есть ли пострадавшие, на данный момент нет. Добавим, что воздушная тревога в Николаевской области длится с 11:31 (киевское время).

Об инциденте сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, также видео и фото активно распространяются в местных Telegram-каналах. Очевидцы сообщают о пожарах на местах прилетов.

"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", – отметил Ким.