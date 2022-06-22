россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву
7 ракет!
Труха
российские войска запустили по украинскому городу Николаеву семь ракет, подробностей о том, есть ли пострадавшие, на данный момент нет. Добавим, что воздушная тревога в Николаевской области длится с 11:31 (киевское время).
Об инциденте сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, также видео и фото активно распространяются в местных Telegram-каналах. Очевидцы сообщают о пожарах на местах прилетов.
"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", – отметил Ким.
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