Журналиста Макса Левина, которого в апреле нашли мертвым, казнили россияне после допросов и пыток
Орки сгорят в аду
Max Levin
Французское издание "Репортеры без границ" считает, что украинского журналиста и фотографа Макса Левина, а также его друга солдата Алексея Чернышева, россияне казнили под Киевом, вероятно, после допросов и пыток.
"Репортеры без границ" обнародовали отчет с доказательствами, которые свидетельствуют о том, что российские солдаты казнили Левина и Чернышева в лесу под Киевом. Их тела нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун (20 км к северу от Киева), они были убиты 13 марта.
Журналисты пришли к выводу, что Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар отметил, что "анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений, и изъятых вещественных доказательств, четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки".
Макс Левин и его друг заплатили жизнью за борьбу за достоверную информацию (они пытались вернуть потерянный беспилотник, снявший важный контент, однако лес к тому моменту уже был занят рашистами). Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышев мог быть сожжен заживо.
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