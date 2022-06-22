Алиев: Если Ордец приедет в Украину, я бошку ему оторву

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который служит в ВСУ, жестко высказался об Иване Ордеце, который после российского военного вторжения остался играть в московском клубе.

"Приедет сюда – бошку ему оторву. Сразу говорю. Ордецу. Сразу же. Думаю, не один только я, многие хотят. И Андрюха Богданов хочет. Оторву бошку.

Когда заканчивается сезон в россии, этот чудак сидит и веселится на корпоративах. Что же ты, падло, сюда не приехал? Ты же за страну играл. А ты сидишь в москве и веселишься, когда наши люди гибнут. Когда в твоей Волновахе, где ты родился, города нет. Его просто смяли. А он сидит и веселится, радуется, конец сезона у него. Говорю сразу. Приедет – бошку оторву ему сразу же, уроду этому.

Думает только о деньгах. Ты что, не заработал в "Шахтере"? Ты не заработал в "Динамо" москва? Да ты помогай людям. Здесь, в Буче, в Ирпене, в Волновахе", – сказал Алиев.