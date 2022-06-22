ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области – ОК Юг

ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк, в целях безопасности названия населенных пунктов, которые освобождаются ВСУ от оккупантов, не разглашают.

"Мы действительно имеем определенные успехи, контрнаступательные действия, которые существенно продвигают нас в восточном направлении, но не объявляем сейчас освобожденные населенные пункты. В условиях войны очень важно пройти, освободить, закрепиться и отодвинуть врага настолько, чтобы он не мог накрывать мощными и очень жестокими артиллерийскими, минометными ударами тот населенный пункт, который уже под нашим контролем".