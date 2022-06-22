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"Он это не мог никак пережить". Маркевич – о победах Карпат над Динамо Лобановского

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"Он это не мог никак пережить". Маркевич – о победах Карпат над Динамо Лобановского

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-наставник сборной Украины, "Днепра", "Металлиста" и "Карпат" Мирон Маркевич рассказал, что он чувствовал после победных матчей львовян с киевским "Динамо", которое тогда тренировал Валерий Васильевич Лобановский.

"С какими тренерами больше всего нравилось играть? Наверное, с Лобановским Валерием Васильевичем. Мы его обыграли четыре раза "Карпатами" в свое время, он это не мог никак пережить. Он был одним из лучших тренеров в мировом футболе. Приятно, что "Карпаты" обыграли "Динамо".

"Карпаты" под руководством Маркевича за период с 1996 по 1999 год 7 раз играли против киевлян, но только дважды обыграли столичную команду. Еще дважды был зафиксирован ничейный результат, а "Динамо" трижды брало три очка в поединках со "львами" за указанный период.

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В статье: Мирон Маркевич Валерий Лобановский Динамо (Киев) Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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nakos33
22.06.2022 в 15:55
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