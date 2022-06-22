В Турции сообщают о первом выходе зарубежного корабля из украинского порта с начала войны
Чем он загружен, турецкая сторона умалчивает
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı
Сегодня в Москве состоялась встреча между турецкой и российской военной делегацией, на которой стороны обсуждали решение продовольственного кризиса, случившегося из-за начала войны со стороны россии.
По информации Министерства обороны Турции, стороны обсудили эвакуацию коммерческих судов, загруженных зерном, ожидающих в украинских портах, а также безопасную транспортировку самолетов из Борисполя в Турцию, принадлежащих Вооруженным силам Турции. Стороны достигли договоренности о проведении переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН. В Минобороны Турции ожидают, что в ближайшие дни состоится четырехсторонняя встреча в Турции.
Кроме того, в Министерстве обороны Турции сообщают, что турецкому сухогрузу "Азов Конкорд" было разрешено выйти из порта Мариуполя. Это первый корабль, покинувший украинский порт с начала войны. В то же время, чем он был загружен, турецкая сторона не сообщает.
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