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Беларусь проведет мобилизационные учения возле украинской границы

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В Беларуси продолжаются различные учения

Беларусь проведет мобилизационные учения возле украинской границы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Беларуси сообщает о старте мобилизационных учений. Они будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

По данным ведомства, мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области пройдет с 22 июня по 1 июля.

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"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

В Минобороны РБ рассказали, что в ходе учений предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После учений, военнообязанные будут отправлены по месту жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов. Что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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В статье: война с Россией
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