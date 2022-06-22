Финляндия заявила о готовности воевать с россией в случае нападения
Силы обороны Финляндии находятся в боевой готовности
Getty Images/Global Images Ukraine
Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Поэтому страна готова воевать, если это все же произойдет.
Об этом со ссылкой на заявление командующего Силами обороны Финляндии, генерала Тимо Кивинена, которого цитирует Reuters.
"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине - ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кививен.
Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающим является мотивация финнов и добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.
Напомним, что российская сторона неоднократно выступала с резкими заявлениями в сторону Финляндии на фоне ее стремления вступить в НАТО. В частности, РФ начала угрожать ядерным оружием.
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