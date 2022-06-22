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В Чернобаевке взорвали авто местного коллаборанта Турулева - ВИДЕО

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Сам коллаборант, к сожалению, не пострадал

В Чернобаевке взорвали авто местного коллаборанта Турулева - ВИДЕО

Фото: chornobay-rada.gov.ua / Автор невідомий

Новина українською

В Херсонской области взорвали машину чернобаевского коллаборанта Юрия Турулева.

Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, его слова передает Укринформ.

"Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал", – отметил Хлань.

По его словам, речь идет об автомобиле "главы администрации" в Чернобаевке. Деталей инцидента пока нет.

Отметим, что Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции. 5 мая оккупанты назначили его "главой администрации Чернобаевской территориальной громады".

В то же время, российское пропагандистское издание РИА Новости подтвердило данную информацию, опубликовав видео с места взрыва.

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В статье: война с Россией
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