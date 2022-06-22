В классах может быть больше 30 детей, а старт уроков – не 1 сентября. Рада изменила закон про школы

Верховная Рада приняла и отправила на подпись президенту законопроект с изменениями в некоторые законы Украины в сфере образования, которые урегулируют отдельные вопросы образовательной деятельности в условиях военного положения.

В частности, речь идет об изменениях ограничений по количеству школьников в классах и временных рамок учебного года. То есть, учебный год может начинаться не 1 сентября и продолжаться не 175 дней, как обычно, а также завершаться в любое время.

Народный депутат Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа рассказала LIGA.Life, что теперь продолжительность учебного года в украинских школах, дату его начала и окончания будет определять Кабинет министров. Такие условия якобы необходимы во время военного положения, потому что никто не знает, чего ожидать, к примеру, в августе.

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Либо, как вариант, можно начать обучение в школе в августе, чтобы сэкономить расходы на тепло. Эксперты предполагают, что следующий учебный год начнется раньше 1 сентября. Во время военного положения также может быть меньше учебных дней. В этом случае рекомендуют предусмотреть дополнительные часы обучения хотя бы для дистанционного формата.

При этом, согласно законопроекту, в начальных классах теперь может быть больше 24 человек, а в классах средней школы больше 30 человек, но только для дистанционного обучения.