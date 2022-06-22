"Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" - оккупанты в панике бегут со склада боеприпасов после атаки ВСУ
Некоторым оккупантам, к сожалению, удалось выжить
скриншот
17 июня ВСУ
Во время этой атаки группе оккупантов удалось выжить.
Один из оккупантов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован побег захватчиков с опасной территории. Судя по записи, оккупанты пытались скрыться со склада на автомобиле, однако все выезды были заблокированы. К сожалению, им удалось выбраться пешком.
Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!
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