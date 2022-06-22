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"Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" - оккупанты в панике бегут со склада боеприпасов после атаки ВСУ

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Некоторым оккупантам, к сожалению, удалось выжить

"Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" - оккупанты в панике бегут со склада боеприпасов после атаки ВСУ

скриншот

Новина українською

17 июня ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов россиян во временно захваченном кремлевской оккупационной армией населенном пункте Хрустальное (Красный луч) в Луганской области.

Во время этой атаки группе оккупантов удалось выжить.

Один из оккупантов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован побег захватчиков с опасной территории. Судя по записи, оккупанты пытались скрыться со склада на автомобиле, однако все выезды были заблокированы. К сожалению, им удалось выбраться пешком.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

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В статье: война с Россией
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