"Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" - оккупанты в панике бегут со склада боеприпасов после атаки ВСУ

17 июня ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов россиян во временно захваченном кремлевской оккупационной армией населенном пункте Хрустальное (Красный луч) в Луганской области.

Во время этой атаки группе оккупантов удалось выжить.

Один из оккупантов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован побег захватчиков с опасной территории. Судя по записи, оккупанты пытались скрыться со склада на автомобиле, однако все выезды были заблокированы. К сожалению, им удалось выбраться пешком.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!