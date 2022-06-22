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Премьер Грузии заявил, что Арахамия помешал Тбилиси получить статус кандидата в ЕС

Общие новости
(2 голосов)

Грузия статус кандидата так и не получила

Премьер Грузии заявил, что Арахамия помешал Тбилиси получить статус кандидата в ЕС

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду обвинил оппозиционную депутатку Саломе Самадашвили и украинского парламентария Давида Арахамию в том, что они помешали Тбилиси получить статус кандидата на членство в ЕС.

"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США – я знаю это от наших европейских и американских коллег – настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, вместе с вами, мои дорогие оппоненты, был представитель украинской власти господин Арахамия", – заявил Гарибашвили, представляя отчет о работе правительства.

Он добавил, что якобы Европа получила "ультиматум": если Грузия получит статус кандидата, то Украина будет "очень разочарована".

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"Арахамия, обладатель грузинской фамилии, выходит с возмутительными обвинениями. К примеру, его друзья в Украине обвиняют нас в том, что якобы мы приказали спецслужбам и помогаем российским подсанкционным компаниям", – напомнил грузинский премьер.

Гарибашвили также обвинил оппозиционную депутатку Саломе Самадашвили в том, что она якобы "лично ездила в Брюссель и просила не предоставлять статус" кандидату на членство в ЕС Грузии, передает "Новости-Грузия".

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

По Грузии решили, что состояние демократии в стране не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

Финальное решение о предоставлении или непредоставлении стран статуса кандидата будет приниматься на саммите ЕС 23-24 июня.

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В статье: война с Россией Давид Арахамия
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Комментарии (7)
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Zapp Brannigan (Київ)
22.06.2022 в 22:43
Я терпіти не можу Арахамію, але давайте говорити правду - влада Грузії сама себе потопила, заграючи з рашистами! Коли ви кажете, що не можете доєднатися до всіх антиросійських санкцій ЄС, коли ви не закриваєте кордон для москалів, то на що ви потім сподіваєтеся? Коли на Грузію напали москалі в 2008, то ми передали і Буки, і броньовану техніку! А коли москалі напали на нас, то влада Грузії не спромоглася всі санкції ввести! P.S. Не є палким прихильником Саакашвілі, але думаю, якби президентом був він, то уже б ударив у тил - ввів війська у Південну Осетію. Все рівно москалів там уже майже нема, бо всіх сюди погнали!
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+4
0
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Zapp Brannigan (Київ)
22.06.2022 в 22:51
А Арахамія навряд чи має якийсь вплив на єврочиновників. Він навіть в Україні далеко не ключовий політик! Грузинська влада тупо придумали відмазку для свого електорату...
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+3
0
Acsakal (Kharkiv)
22.06.2022 в 23:35
Особливо смішно виглядає фраза про "ультиматум": "якщо Грузія набуде статусу кандидата, то Україна буде "дуже розчарована"". "Розчарування" - це ультиматум??? Тоді я теж поставлю ультиматум Євросоюзу: якщо найближчим часом він не переведе на мої особисті рахунки 1 млн. Євров, то я буду "дуже-дуже-дуже розчарований"... Навіть і не уявляю, як ЄС мій ультиматум зможе пережити. Напевно, розвалиться... Зазвичай подібні бздури висловлюють хіба що кремлівські пропагандони. Але, як то кажуть: з ким поведешся, від того й наберешся. А це лише підтверджує: сморід московітів з Тбілісі - це не обман нюху.
+2
0
Acsakal (Kharkiv)
22.06.2022 в 22:57
Згодний з кожним словом. Нинішній грузинський уряд хоче і в ЄС вступити, і з рф-єю не посваритися... Хоча куди ще більше? Вже і так втратили 20% своєї території, то замість того, щоби скористатися слушною нагодою і повернути їх, вони почали гратися в гру "Хто швидше перереєструє російську фірму на грузинську адресу". Відверто кажучі, і Молдова заїде до ЄС на плечах України, але в Молдові принаймні більше демократії і немає таємного підігравання московії, як в уряді російського олігарха іванішвілі.А Арахамії я теж не виношу одного вигляду.
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
22.06.2022 в 22:59
Молдові б по-хорошому попросить нас одну ніч відпрацювати артою і Градами по москальських військових частинах Придністров'я, аеропорту Тирасполя і складах боєприпасів. Після того вони б змогли спокійно туди зайти (бо москалів там аж 1500 лишилось), а ми б прибрали загрозу на одному з напрямків (Придністров'я стримує 2 наші бригади)...
0
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Acsakal (Kharkiv)
22.06.2022 в 23:17
Та не треба стріляти по Придністровью. Там величезні склади зброї і набоїв, яких нам так не вистачає зараз. Достатньо відправити туди ССО, які точно, як в пісні Антоненка "тихо зайдуть, тихо підуть" і разом з молдовськими силовиками відновлять суверенітет Кишенева на Тірасполем. Так би мовити: "Вам відновлення територіальної цілісності, нам зброя ваших сепаратистів"
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Zapp Brannigan (Київ)
22.06.2022 в 23:22
Теж варіант, тим більше, там москалів особливо і немає - 1500 солдатів без танків (лише з БТРами) і артилерії...
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