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Шольц: Партнерство с империалистической россией путина в обозримом будущем немыслимо

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Перед саммитом НАТО бундесканцлер сделал несколько громких заявлений

Шольц: Партнерство с империалистической россией путина в обозримом будущем немыслимо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц считает немыслимым партнерство с рф при агрессивном режиме местного диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в правительственном обращении, передает BILD.

"Партнерство с россией, которое было целью стратегической концепции (НАТО) 2010 года, немыслимо в обозримом будущем с агрессивной, империалистической россией путина", – сказал он.

При этом Шольц добавил, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решимости ввиду агрессивной войны россии против Украины.

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От саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, Шольц ожидает сигнала сплоченности и решимости на фоне войны в Украине.

Одновременно глава немецкого правительства отметил, что было бы неразумным расторгать Основополагающий акт НАТО-россия, поскольку это только сыграет на руку российскому президенту и его пропаганде. Подписанный в 1997 году документ подтверждает те самые принципы, которые Путин столь грубо нарушает - отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств, и об этом ему надо напоминать вновь и вновь, подчеркнул Шольц.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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