Шольц: Партнерство с империалистической россией путина в обозримом будущем немыслимо
Перед саммитом НАТО бундесканцлер сделал несколько громких заявлений
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает немыслимым партнерство с рф при агрессивном режиме местного диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил в правительственном обращении, передает BILD.
"Партнерство с россией, которое было целью стратегической концепции (НАТО) 2010 года, немыслимо в обозримом будущем с агрессивной, империалистической россией путина", – сказал он.
При этом Шольц добавил, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде сигнала сплоченности и решимости ввиду агрессивной войны россии против Украины.
От саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, Шольц ожидает сигнала сплоченности и решимости на фоне войны в Украине.
Одновременно глава немецкого правительства отметил, что было бы неразумным расторгать Основополагающий акт НАТО-россия, поскольку это только сыграет на руку российскому президенту и его пропаганде. Подписанный в 1997 году документ подтверждает те самые принципы, которые Путин столь грубо нарушает - отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств, и об этом ему надо напоминать вновь и вновь, подчеркнул Шольц.
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