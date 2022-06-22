Украина намерена выполнить все требования для вступления в ЕС до конца года - вице-премьер Стефанишина
В случае успешного выполнения всех рекомендаций Европейской комиссии, Киев может рассчитывать на старт переговоров о вступлении в ЕС
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Украина намерена выполнить все рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в ЕС до конца 2022 года. В случае успешного выполнения всех требований, Киев сможет рассчитывать на старт переговоров о вступлении в блок. Об этом заявила Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина на брифинге, ее слова приводит Фокус.
"Мы рассчитываем так, что до конца года реализация всех этих шагов возможна. Я думаю, что большинство из них мы можем реализовать даже побыстрее. Что касается определенного законодательства и реализации технических задач", — сказала она.
По словам Стефанишиной, в конце 2022 года Еврокомиссия подготовит выводы о том, насколько эффективно Украина продвинулась к заявленной цели и выполнила рекомендации.
"Это в наших интересах, потому что мы хотим говорить о начале переговоров", — сказала представитель правительства.
Ольга Стефанишина также добавила, Украина уже начала подготовку к исполнению всех рекомендация Еврокомиссии, а в ближайшее время будет представлена дорожная карта их реализации, которая будет утверждена президентом Украины.
Она рассказала, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет объявлено 24 июня, но принять его могут еще 23 числа.
"Мы ожидаем, что такое решение будет с самого утра 24 июня. Учитывая высокий уровень консенсуса, который есть на сегодня, возможно даже, что такое решение будет принято завтра вечером", — заявила вице-премьер.
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