Генштаб: Враг пытается продвинуться в направлении Бахмута. Бои за Северодонецк продолжаются

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 22 июня.

Идут сто девятнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Сиверском направлении враг применил ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Турья, Миропольское и Славгородское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Славянск. Применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитров.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия по сдерживанию подразделений Сил обороны и недопущению их выхода к государственной границе. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртищево и Печенеги.

На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции Сил обороны по ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает систематическое огневое влияние с целью недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления.

Противник нанес авиационных удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.

В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти.

На Южнобужском направлении противник, инженерным оборудованием позиций, огневым влиянием из ствольной и реактивной артиллерии, пытается не допустить продвижение подразделений наших войск в глубь захваченной территории.