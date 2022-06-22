Оккупанты перебрасывают войска и технику из Мариуполя на Запорожское направление
Советник городского головы Мариуполя пишет о нехватке ресурса
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Российские военные начали вывозить технику из временно оккупированного Мариуполя. Колонны движутся в направлении Бердянск-Пологи.
Об этом пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, оккупанты демонтировали стационарные блок-посты в городе и оставили только контрольные пункты.
"Изменение тактики связано с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направление Бердянск-Пологи", - пишет Андрющенко.
Как отметил советник городского головы Мариуполя, настроение среди оккупантов далеко от того, что описывает пропаганда. Российские военные не хотят продолжать воевать, а разговоров о сдаче в плен - больше.
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