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На границе с Украиной заметили деревянные белорусские танки, - Минобороны

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Лукашенко продолжает создавать видимость активности у границ

На границе с Украиной заметили деревянные белорусские танки, - Минобороны

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что Беларусь размещает деревянные муляжи танков на границе с Украиной.

В то же время, продолжает сохраняться угроза ракетных ударов с белорусской территории.

Об этом Мотузяник сказал 22 июня во время брифинга.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной зонах деревянные муляжи танков. Идет проверка боеготовности белорусских войск. Угроза нанесения по территории Украины ракетных ударов все еще сохраняется", — рассказал он.

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В свою очередь советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что возле украинской границы находится около 4 тысяч военнослужащих из Беларуси и этого недостаточно для прорыва на территорию Украины.

Советник главы МВД также отметил, что 22 июня в Минске состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой, вероятно, президент государства-агрессора попытается в очередной раз убедить Лукашенко привлечь свое войско к войне против Украины, чтобы помочь России. Но Денисенко убежден, что самопровозглашенный глава Беларуси снова будет пытаться выкрутиться.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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