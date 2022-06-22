Шольц: Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что только Украина должна принимать решение о своем будущем и выступил против договоренностей за спиной Киева.

"Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с россией, потому что путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса" - написал Шольц в Twitter.

Чуть ранее канцлер заявлял, что партнерство с империалистической россией , которым его представляли в 2010 году, невозможно в обозримом будущем.