Шольц: Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины
Бундесканцлер заверил, что только Украина будет принимать решения о своем будущем
Bundeskanzler Olaf Schol
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что только Украина должна принимать решение о своем будущем и выступил против договоренностей за спиной Киева.
"Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с россией, потому что путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса" - написал Шольц в Twitter.
Чуть ранее канцлер заявлял, что
Die #Ukraine – und nur die Ukraine – entscheidet, was für sie richtig ist. Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine! Von Verhandlungen sind wir weit entfernt, weil Putin an einen Diktatfrieden glaubt. Umso entscheidender ist es, dass wir standhaft unseren Kurs halten. #Bundestag— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 22, 2022
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