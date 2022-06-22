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Шольц: Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины

Общие новости
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Бундесканцлер заверил, что только Украина будет принимать решения о своем будущем

Шольц: Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины

Bundeskanzler Olaf Schol

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что только Украина должна принимать решение о своем будущем и выступил против договоренностей за спиной Киева.

"Украина – и только Украина – решает, что им подходит. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров с россией, потому что путин верит в продиктованный мир. Тем важнее, чтобы мы неукоснительно держались курса" - написал Шольц в Twitter.

Чуть ранее канцлер заявлял, что партнерство с империалистической россией, которым его представляли в 2010 году, невозможно в обозримом будущем.

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В статье: война с Россией
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