Guns 4 Ukraine. Полиция Майами выкупает у горожан нелегальное оружие, чтобы передать его Украине

Полиция Майами (США) провела в городе акцию по выкупу у населения нелегального оружия "Guns 4 Ukraine".

Инициатива была запущена, чтобы обуздать насилие с применением огнестрельного оружия в городе.

Таким образом, департамент намерен очистить город от нелегального оружия, а сданные "стволы" будут переданы украинским военным.

Людям, которые сдали оружие были вручены денежные сертификаты – 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15.

It’s not to late to turn in your firearm, No questions asked!



Gun Buy Back happening now at Miami City Hall until 2 p.m. 3500 Pan American Drive #SupportUkraine #GunBuyBack https://t.co/RRdwGDg3YX pic.twitter.com/gsgZZWv31W