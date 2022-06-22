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Guns 4 Ukraine. Полиция Майами выкупает у горожан нелегальное оружие, чтобы передать его Украине

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Интересная и полезная инициатива

Guns 4 Ukraine. Полиция Майами выкупает у горожан нелегальное оружие, чтобы передать его Украине

Новина українською

Полиция Майами (США) провела в городе акцию по выкупу у населения нелегального оружия "Guns 4 Ukraine".

Инициатива была запущена, чтобы обуздать насилие с применением огнестрельного оружия в городе.

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Таким образом, департамент намерен очистить город от нелегального оружия, а сданные "стволы" будут переданы украинским военным.

Людям, которые сдали оружие были вручены денежные сертификаты – 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15.

"В итоге, полиция собрала 68 единиц оружия, хотя, вероятно, не все они будут пригодны для отправки нашим друзьям в Украине.

Людям, которые сдавали оружие, никто не задавал никаких вопросов", - сообщил начальник полиции Майами Мануэль Моралес.

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В статье: война с Россией
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