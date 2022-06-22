Guns 4 Ukraine. Полиция Майами выкупает у горожан нелегальное оружие, чтобы передать его Украине
Интересная и полезная инициатива
Полиция Майами (США) провела в городе акцию по выкупу у населения нелегального оружия "Guns 4 Ukraine".
Инициатива была запущена, чтобы обуздать насилие с применением огнестрельного оружия в городе.
Таким образом, департамент намерен очистить город от нелегального оружия, а сданные "стволы" будут переданы украинским военным.
Людям, которые сдали оружие были вручены денежные сертификаты – 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15.
"В итоге, полиция собрала 68 единиц оружия, хотя, вероятно, не все они будут пригодны для отправки нашим друзьям в Украине.
Людям, которые сдавали оружие, никто не задавал никаких вопросов", - сообщил начальник полиции Майами Мануэль Моралес.
It’s not to late to turn in your firearm, No questions asked!— Miami PD (@MiamiPD) June 18, 2022
Gun Buy Back happening now at Miami City Hall until 2 p.m. 3500 Pan American Drive #SupportUkraine #GunBuyBack https://t.co/RRdwGDg3YX pic.twitter.com/gsgZZWv31W
Популярное сейчас
- В Турции сообщают о первом выходе зарубежного корабля из украинского порта с начала войны
- Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо
- россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 00:11 Украинские "Три топора" пришли вовремя. Позиции ВСУ существенно улучшились, - Запорожская ОВА
- 23:54 Украинские Группу для расследования военных преступлений в Украине возглавил охотник за нацистами из США
- 23:36 Украинские Россияне решили разминировать Азовсталь, в результате взрыва - минус два оккупанта