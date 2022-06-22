Сейчас угрозы вторжения армии Беларуси нет - глава разведки
Кирилл Буданов говорит, что никакой угрозы с белорусской стороны нет
УП
Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что на этом этапе войны угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины нет.
Об этом Буданов сообщил в эфире телемарафона, его цитирует Украинская правда.
"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем.
В Беларуси продолжаются и военные собрания, и обучение, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мнения, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия", - сказал Буданов.
Напомним, что по недавним данным, Вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.
Чтобы продемонстрировать свое присутствие в приграничных с Украиной районах белорусские Вооруженные силы
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