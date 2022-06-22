В порту оккупированного Скадовска прозвучали громкие взрывы
Говорят о "прилетах"
Александр Яковлев Facebook
В районе порта временно захваченного российскими агрессорами Скадовска в Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Скадовска Александр Яковлев.
"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - написал Яковлев.
Позже он добавил, что было попадание в промышленную зону в районе порта.
По словам Яковлева, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграмм-канале добавил, что "прилетело по временно оккупированной территории, южное направление".
Добавим, что известный блоггер Олег Шарп сообщил, что удар пришелся по тому месту, где хранились российские "Искандеры". Эта информация распространяется и в некоторых других пабликах, но пока без официального подтверждения.
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