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В порту оккупированного Скадовска прозвучали громкие взрывы

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Говорят о "прилетах"

В порту оккупированного Скадовска прозвучали громкие взрывы

Александр Яковлев Facebook

Новина українською

В районе порта временно захваченного российскими агрессорами Скадовска в Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Скадовска Александр Яковлев.

"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - написал Яковлев.

Позже он добавил, что было попадание в промышленную зону в районе порта.

По словам Яковлева, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграмм-канале добавил, что "прилетело по временно оккупированной территории, южное направление".

Добавим, что известный блоггер Олег Шарп сообщил, что удар пришелся по тому месту, где хранились российские "Искандеры". Эта информация распространяется и в некоторых других пабликах, но пока без официального подтверждения.

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В статье: война с Россией
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