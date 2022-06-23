Гайдай: Россияне отказались от форсирования Северского Донца - боятся очередной "Белогоровки"
Бои в районе Северодонецка и Лисичанска продолжаются
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики отказались от форсирования реки Северский Донец, потому что боятся больших потерь.
"Орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях", - сказал Гайдай.
По его словам, россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, где продолжаются бои и отметил, что они хотят окружить украинских военных в районе этих сел.
Также Гайдай сказал, что Лисичанск продолжает страдать от вражеских обстрелов. Только за несколько дней оккупанты нанесли катастрофические разрушения городу.
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