Гайдай: Россияне отказались от форсирования Северского Донца - боятся очередной "Белогоровки"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики отказались от форсирования реки Северский Донец, потому что боятся больших потерь.

"Орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях", - сказал Гайдай.

По его словам, россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, где продолжаются бои и отметил, что они хотят окружить украинских военных в районе этих сел.

Также Гайдай сказал, что Лисичанск продолжает страдать от вражеских обстрелов. Только за несколько дней оккупанты нанесли катастрофические разрушения городу.