Зеленский: Чтобы защитить свободу и демократию, иногда нужно действовать недемократически
"Когда идет война, нет времени на диалог"
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ситуации, когда необходимо защищать демократию в государстве, иногда необходимо действовать недемократически.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы канадских студентов.
"Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократичны. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. Все это правильно.
Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению. Нет времени на дискуссию. Потому что время считается не на секунды, не на минуты, время считается людьми. Количеством выживших и количеством погибших", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, четкие и жесткие правила, четкие и быстрые шаги без диалога, разговоры – "это уже не о демократии".
"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократически. Но когда закончится война, это даст свои результаты", - сказал президент.
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