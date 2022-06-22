  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Чтобы защитить свободу и демократию, иногда нужно действовать недемократически
В тренде

Зеленский: Чтобы защитить свободу и демократию, иногда нужно действовать недемократически

Общие новости
(1 голосов)

"Когда идет война, нет времени на диалог"

Зеленский: Чтобы защитить свободу и демократию, иногда нужно действовать недемократически

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ситуации, когда необходимо защищать демократию в государстве, иногда необходимо действовать недемократически.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы канадских студентов.

"Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократичны. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. Все это правильно.

Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению. Нет времени на дискуссию. Потому что время считается не на секунды, не на минуты, время считается людьми. Количеством выживших и количеством погибших", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеЗеленский пообщался с Орбаном и пригласил его в Украину

По его словам, четкие и жесткие правила, четкие и быстрые шаги без диалога, разговоры – "это уже не о демократии".

"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократически. Но когда закончится война, это даст свои результаты", - сказал президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде