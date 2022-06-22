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Харьковская область. В результате обстрелов за сутки погибли десять человек

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Обычные мирные жители

Харьковская область. В результате обстрелов за сутки погибли десять человек

facebook.com/popova.natali

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что за сегодня, 22-го июня, в результате российских обстрелов области погибли десять мирных жителей.

"В течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Погибли и ранены мирные люди.

В результате обстрела Немышлянского района Харькова 4 жителя получили ранения.

В с. Пришиб, Изюмского района, погибли 5 гражданских женщин. В г. Балаклея 1 гражданский получил ранение.

В Золочеве из-под завалов извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.

В Чугуеве 2 мирных человека погибли, 4 получили ранения. В с. Тихополье, Лозовского района, 1 ранен.

В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Изюмское направление для них остается стратегическим.

Но наши защитники противодействуют врагу, нанося ему потери. 93 ОМБР, защищающая наши позиции на Изюмщине, уничтожила уже 11 единиц вражеской техники – танки, БМП и боевые машины "Рысь", – написал Синегубов.

Добавим также, что ранее стало известно о взрывах в оккупированном Скадовске Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Олег Синєгубов

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