Харьковская область. В результате обстрелов за сутки погибли десять человек

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что за сегодня, 22-го июня, в результате российских обстрелов области погибли десять мирных жителей.

"В течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Погибли и ранены мирные люди.

В результате обстрела Немышлянского района Харькова 4 жителя получили ранения.

В с. Пришиб, Изюмского района, погибли 5 гражданских женщин. В г. Балаклея 1 гражданский получил ранение.

В Золочеве из-под завалов извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.

В Чугуеве 2 мирных человека погибли, 4 получили ранения. В с. Тихополье, Лозовского района, 1 ранен.

В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Изюмское направление для них остается стратегическим.

Но наши защитники противодействуют врагу, нанося ему потери. 93 ОМБР, защищающая наши позиции на Изюмщине, уничтожила уже 11 единиц вражеской техники – танки, БМП и боевые машины "Рысь", – написал Синегубов.

Добавим также, что ранее стало известно о взрывах в оккупированном Скадовске Херсонской области.