Харьковская область. В результате обстрелов за сутки погибли десять человек
Обычные мирные жители
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что за сегодня, 22-го июня, в результате российских обстрелов области погибли десять мирных жителей.
"В течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Погибли и ранены мирные люди.
В результате обстрела Немышлянского района Харькова 4 жителя получили ранения.
В с. Пришиб, Изюмского района, погибли 5 гражданских женщин. В г. Балаклея 1 гражданский получил ранение.
В Золочеве из-под завалов извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.
В Чугуеве 2 мирных человека погибли, 4 получили ранения. В с. Тихополье, Лозовского района, 1 ранен.
В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Изюмское направление для них остается стратегическим.
Но наши защитники противодействуют врагу, нанося ему потери. 93 ОМБР, защищающая наши позиции на Изюмщине, уничтожила уже 11 единиц вражеской техники – танки, БМП и боевые машины "Рысь", – написал Синегубов.
Добавим также, что ранее стало известно о взрывах в оккупированном Скадовске Херсонской области.
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