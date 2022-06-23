Зеленский: Цель оккупантов неизменна – шаг за шагом уничтожить весь Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении к народу напомнил о горечи исторической даты – 22-го июня:

"Сегодня 22 июня – День скорби и памяти жертв войны, которая навсегда должна была остаться в истории 20 века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. россия сделала 24 февраля то же, что нацисты – 22 июня".

россия не прекращает свою фашистскую деятельность – войну на уничтожение Украины. Зеленский сказал:

"На Донбассе – массированные авиационные и артиллерийские удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна – шаг за шагом уничтожить весь Донбасс. Лисичанск, Славянск, Краматорск – любой город – им нужно все сделать полностью разбитым, как Мариуполь".

Также много глава государства говорили о дипломатическом фронте. В последнее время президент ведет очень много телефонных разговоров с зарубежными коллегами:

"С самого утра я продлил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня 11 лидеров: Болгария, Латвия, Греция, Швеция, Эстония, Чехия, Бельгия, Австрия, Словения, Молдова".

Такая активность не случайна. Уже со дня на день Украина должна получить вердикт от ЕС относительно своего кандидатства. Зеленский держит руку на пульсе событий:

"Обсуждали сотрудничество между нашими странами, между Украиной и ЕС, ожидаемое от Европейского Совета решение, послевоенное восстановление, а также наши общие возможности защитить Европу от кризисов, которые устраивает россия, в частности – продовольственный".

Смотрите полное видеообращение главы государства.