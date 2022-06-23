Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области

Российские СМИ сообщают, что во время патрулирования участка границы в Белгородской области российский БТР попал в засаду украинских воинов.

Утверждается, что украинцы уничтожили бронетранспортер с помощью Джавелина. В результате были ликвидированы четыре российских пограничника. А именно прапорщики Шейх Алиев, Фарид Исаев и Илья Крылов, а также сержант Алданмагомед Алданмагомедов.

Сообщения сопровождаются видео, на котором виден сожженный БТР. Когда произошел инцидент, не сообщается.

Напомним, в среду, 22 июня ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.