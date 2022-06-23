  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области
В тренде

Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области

Общие новости
(3 голосов)

Минус четверо российских пограничников

Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Российские СМИ сообщают, что во время патрулирования участка границы в Белгородской области российский БТР попал в засаду украинских воинов.

Утверждается, что украинцы уничтожили бронетранспортер с помощью Джавелина. В результате были ликвидированы четыре российских пограничника. А именно прапорщики Шейх Алиев, Фарид Исаев и Илья Крылов, а также сержант Алданмагомед Алданмагомедов.

Украинская ДРГ уничтожила российский БТР в Белгородской области - изображение 1

Сообщения сопровождаются видео, на котором виден сожженный БТР. Когда произошел инцидент, не сообщается.

Напомним, в среду, 22 июня ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде