россияне собрали все резервы, два населенных пункта были захвачены: какая сейчас ситуация на Луганщине
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Луганщина UA
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе:
"россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены. Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического не стандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной "Азота". российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест".
"Несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города. За день имеем троих раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером найдено тело мужчины без признаков жизни с ранениями, полученными во время обстрелов. Посчитаны новые разрушения в Новоивановке (восемь домов), Горном (восемь), Золотом (девять). Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары – по Горному".
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