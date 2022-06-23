Есть раненые: российские оккупанты ночью 6 раз обстреливали Ураганами Днепропетровщину

российские войска продолжили обстреливать Днепропетровскую область в ночь на 23 июня. Шесть раз орки ударили по Криворожскому району. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне попали в жилые кварталы.

При этом глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что около полуночи орки обстреляли город Апостолово из "Ураганов" кассетными боеприпасами. Своими обстрелами оккупанты разрушили дома частного сектора и перебили газопровод низкого давления, вода в громаде сейчас отсутствует. Коммунальщики уже восстанавливают газ и воду.

После ночных обстрелов в городе зафиксировали по меньшей мере двое пострадавших. Однако они получили ранения в результате неосторожного взаимодействия с неразорвавшимися боеприпасами. Двоих тяжелораненых после стабилизации состояния эвакуировали в Кривой Рог. На месте работают пиротехники, которые уже обнаружили 16 кассет.