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Уже больше 1500 танков. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Плюс 200 оккупантов

Уже больше 1500 танков. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 23 июня.

За среду украинские воины ликвидировали около 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии России составляют около 34430 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1504 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
  • РСЗО - 240 (+1) ед,
  • средства ПВО - 99 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 183 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),
  • крылатые ракеты – 137 (+0),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,
  • специальная техника – 60 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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