Уже больше 1500 танков. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Плюс 200 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 23 июня.
За среду украинские воины ликвидировали около 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии России составляют около 34430 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1504 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
- РСЗО - 240 (+1) ед,
- средства ПВО - 99 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 183 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,
- специальная техника – 60 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В порту оккупированного Скадовска прозвучали громкие взрывы
- Зинченко призвал присоединиться к сбору 500 млн. гривен на Байрактары
- В сети появились фото новой формы Шахтера
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 09:17 Украинские "Закрыли" 34 тысячу оккупантов. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- 09:17 Украинские Уже больше 600 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- 10:02 Украинские Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти