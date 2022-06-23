Глава ГУР: В ближайшее время мы надеемся освободить значимое количество наших пленных

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников с "Азовстали", в эфире национального телемарафона сказал, что "в ближайшее время" украинская сторона надеется освободить "значимое количество" своих соотечественников из плена.

"О судьбе почти всех украинских военнопленных нам четко известно. Мы занимаемся освобождением их из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома. В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных, об этом сразу сообщат в СМИ. О конкретной дате обмена говорить рано. Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Это не будет один обмен".

"Самая главная проблема в командном составе. То, что касается рядового состава, здесь гораздо легче идут вопросы. Когда идет речь о руководителях подразделений, разумеется – это гораздо сложнее. Основная часть людей находится в лагере военнопленных на территории населенного пункта Еленовка. Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что я могу сейчас сообщить".