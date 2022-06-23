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100 футбольных полей. Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

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100 футбольных полей. Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Укринформ

Новина українською

российские оккупанты демонтировали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком. Об этом сообщили местные жители в комментарии изданию vlasti.net.

Орки разбирали, паковали и вывозили солнечные панели на протяжении долгого времени.

100 футбольных полей. Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию - изображение 1

Отметим, что СЭС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy" – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь составляет 96 гектаров, для понимания – это около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.

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В статье: война с Россией Тоkmak Solar Energy
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Источник:
vlasti.net

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
23.06.2022 в 10:35
Ну размер футбольного поля 0.7 ГА. Так что около 70 полей. Но тоже много. Самое страшное что ее разбирали около месяца и как вы думаете кто им усердно помогал чтобы правильно разобрать и упаковать батареи. Правильно. Специалисты этой же станции.
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