100 футбольных полей. Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию
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Укринформ
российские оккупанты демонтировали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком. Об этом сообщили местные жители в комментарии изданию vlasti.net.
Орки разбирали, паковали и вывозили солнечные панели на протяжении долгого времени.
Отметим, что СЭС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy" – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь составляет 96 гектаров, для понимания – это около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.
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Источник:vlasti.net
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
23.06.2022 в 10:35
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