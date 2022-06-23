100 футбольных полей. Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

российские оккупанты демонтировали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком. Об этом сообщили местные жители в комментарии изданию vlasti.net.

Орки разбирали, паковали и вывозили солнечные панели на протяжении долгого времени.

Отметим, что СЭС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy" – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь составляет 96 гектаров, для понимания – это около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.