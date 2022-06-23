  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко
В тренде

"Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко

Общие новости
Обновлено
(9 голосов)

Легендарный британец восхищается мужеством Виталия Кличко

"Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Ленокс Льюис традиционно отметил годовщину своего боя с Виталием Кличко, состоявшегося 21 июня 2003 года.

Но на этот раз британец посвятил свой пост в соцсети войне Украины с Россией, отметив мужество своего украинского конкурента, а ныне – мэра Киева.

"Обычно 21 июня я бы написал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу его поприветствовать.

Он участвует в величайшей битве своей жизни, и жертвы, которые он принес, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение.

Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно обладать большим мужеством. Как бойцы мы знаем, что каждый бой может быть нашим последним, но мужество отстаивать свою страну и сограждан, как у него, требует другого уровня отваги и любви.

Поэтому 21 июня я салютую тебе, мой друг Виталий. Пусть Бог хранит тебя и благословит тебя миром, любовью и счастьем!".

Напомним, в 2003-м Кличко и Льюис сражались за звание чемпиона мира. Поединок был остановлен после шестого раунда из-за рассечения у Виталия. При этом в судейских записках украинец был впереди. Кличко просил реванш, но Леннокс впоследствии завершил карьеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко война с Россией Леннокс Льюис
Оцените этот материал:
(9 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде