"Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Ленокс Льюис традиционно отметил годовщину своего боя с Виталием Кличко, состоявшегося 21 июня 2003 года.

Но на этот раз британец посвятил свой пост в соцсети войне Украины с Россией, отметив мужество своего украинского конкурента, а ныне – мэра Киева.

"Обычно 21 июня я бы написал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу его поприветствовать.

Он участвует в величайшей битве своей жизни, и жертвы, которые он принес, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение.

Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно обладать большим мужеством. Как бойцы мы знаем, что каждый бой может быть нашим последним, но мужество отстаивать свою страну и сограждан, как у него, требует другого уровня отваги и любви.

Поэтому 21 июня я салютую тебе, мой друг Виталий. Пусть Бог хранит тебя и благословит тебя миром, любовью и счастьем!".