"Это величайшая битва в твоей жизни. Пусть Бог хранит тебя". Льюис обратился к Виталию Кличко
Легендарный британец восхищается мужеством Виталия Кличко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Ленокс Льюис традиционно отметил годовщину своего боя с Виталием Кличко, состоявшегося 21 июня 2003 года.
Но на этот раз британец посвятил свой пост в соцсети войне Украины с Россией, отметив мужество своего украинского конкурента, а ныне – мэра Киева.
"Обычно 21 июня я бы написал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу его поприветствовать.
Он участвует в величайшей битве своей жизни, и жертвы, которые он принес, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение.
Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно обладать большим мужеством. Как бойцы мы знаем, что каждый бой может быть нашим последним, но мужество отстаивать свою страну и сограждан, как у него, требует другого уровня отваги и любви.
Поэтому 21 июня я салютую тебе, мой друг Виталий. Пусть Бог хранит тебя и благословит тебя миром, любовью и счастьем!".
Напомним, в 2003-м Кличко и Льюис сражались за звание чемпиона мира. Поединок был остановлен после шестого раунда из-за рассечения у Виталия. При этом в судейских записках украинец был впереди. Кличко просил реванш, но Леннокс впоследствии завершил карьеру.
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