Шовковский посетил украинских военных в госпитале
Достойной поступок от СаШо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера национальной команды Александр Шовковский решил поддержать наших защитников.
Александр посетил раненых бойцов ВСУ в госпитале в столице Украины. Об этом стало известно из социальной сети тренера.
"Сегодня проведали бойцов, которые проходят реабилитацию в Киеве", - репостнул СаШо к себе в сторис инстаграма, где его отметила жена.
Фото: instagram.com
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