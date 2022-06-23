Шовковский посетил украинских военных в госпитале

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера национальной команды Александр Шовковский решил поддержать наших защитников.

Александр посетил раненых бойцов ВСУ в госпитале в столице Украины. Об этом стало известно из социальной сети тренера.

"Сегодня проведали бойцов, которые проходят реабилитацию в Киеве", - репостнул СаШо к себе в сторис инстаграма, где его отметила жена.

Фото: instagram.com