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Шовковский посетил украинских военных в госпитале

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Достойной поступок от СаШо

Шовковский посетил украинских военных в госпитале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера национальной команды Александр Шовковский решил поддержать наших защитников.

Александр посетил раненых бойцов ВСУ в госпитале в столице Украины. Об этом стало известно из социальной сети тренера.

"Сегодня проведали бойцов, которые проходят реабилитацию в Киеве", - репостнул СаШо к себе в сторис инстаграма, где его отметила жена.

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Шовковский посетил украинских военных в госпитале - изображение 1
Фото: instagram.com

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В статье: Александр Шовковский Украина война с Россией
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