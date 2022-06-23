Оккупанты заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки и сжигают тела своих убитых

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных. Главное требование: предоставить справку о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная угроза.

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В случае отказа предоставить справку – рашисты угрожают расправой. При выдаче фиктивного документа неприятности обещает оккупационная комендатура. Поэтому некоторые врачи были вынуждены уволиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию. Студенты Таврического агротехнологического университета им. Моторного (Мелитополь) игнорируют приглашение на учебу от созданного оккупантами руководства Мелитопольского государственного университета. Около 95% слушателей выразили желание продолжить обучение, если заведение будет подчинено Министерству образования Украины.

После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области, рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. В него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах.