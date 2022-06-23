Спасатели больше четырех дней ликвидировали пожар на обстрелянной россиянами нефтебазе

18 июня российские оккупанты ударили тремя ракетами по нефтебазе в Новомосковском районе на Днепропетровщине. В результате прилета на предприятии произошел масштабный пожар.

Спустя 108 часов спасателям удалось ликвидировать его. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Днепропетровщина. 23 июня. 09:25. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за вражеских ракетных ударов. Укрощали пламя больше 108 часов. Но вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице".