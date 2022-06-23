  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спасатели больше четырех дней ликвидировали пожар на обстрелянной россиянами нефтебазе
В тренде

Спасатели больше четырех дней ликвидировали пожар на обстрелянной россиянами нефтебазе

Общие новости
(1 голосов)

Место прилета – Новомосковский район Днепропетровской области

Спасатели больше четырех дней ликвидировали пожар на обстрелянной россиянами нефтебазе

34 канал

Новина українською

18 июня российские оккупанты ударили тремя ракетами по нефтебазе в Новомосковском районе на Днепропетровщине. В результате прилета на предприятии произошел масштабный пожар.

Спустя 108 часов спасателям удалось ликвидировать его. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Днепропетровщина. 23 июня. 09:25. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за вражеских ракетных ударов. Укрощали пламя больше 108 часов. Но вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице".

Читайте такжеЕсть раненые: российские оккупанты ночью 6 раз обстреливали Ураганами Днепропетровщину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валентин Резниченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде