Спасатели больше четырех дней ликвидировали пожар на обстрелянной россиянами нефтебазе
Место прилета – Новомосковский район Днепропетровской области
34 канал
18 июня российские оккупанты ударили тремя ракетами по нефтебазе в Новомосковском районе на Днепропетровщине. В результате прилета на предприятии произошел масштабный пожар.
Спустя 108 часов спасателям удалось ликвидировать его. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
"Днепропетровщина. 23 июня. 09:25. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за вражеских ракетных ударов. Укрощали пламя больше 108 часов. Но вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице".
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