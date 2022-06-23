  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Заместитель министра обороны: Публикации в Сети об "освобожденных улицах" вредят ВСУ
В тренде

Заместитель министра обороны: Публикации в Сети об "освобожденных улицах" вредят ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Нужно понимать, что можно публиковать, а что – нет

Заместитель министра обороны: Публикации в Сети об "освобожденных улицах" вредят ВСУ

Интерфакс Украина

Новина українською

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не распространять в социальных сетях детали военных операций Вооруженных сил Украины, так как подобные сообщения вредят солдатам. Так она отреагировала на посты о якобы занятых украинскими военными 4 улицах в Херсоне

"Так бывает, что маленький ребенок, из-за невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное. Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в социальных сетях детали военных операций ВСУ. Тем более, что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте".

"Вот сейчас двое бывших народных депутатов и один действующий начали писать о применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим они вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба".

"Так, во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности. Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и затрудняет выполнение поставленных задач".

Отметим, что ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил о необходимости "внимательно следить за Херсоном и ожидать хороших новостей". Через 20 минут после этого поста другой бывший народный депутат Виталий Куприй сообщил, что "украинские бойцы заняли 4 улицы Херсона, наступление продолжается".

Читайте такжеАрестович: Херсон уже виден в прицелы и бинокли ВСУ. 15 километров

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Анна Маляр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/annamaliar

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде