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Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС

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Финальное решение еще впереди

Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

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Европейский парламент принял резолюцию, где призвал безотлагательно предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в Европейский Союз. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

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Большинством голосов Европейский парламент принял 23 июня резолюцию, в которой призывает глав государств и правительств ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС. То же самое следует сделать в случае с Грузией, "когда ее правительство выполнит приоритеты, указанные Европейской комиссией".

Напомним, окончательное решение по предоставлению статуса кандидата должно быть принято сегодня, 23 июня, на саммите стран ЕС.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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