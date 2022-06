Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, где призвал безотлагательно предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в Европейский Союз. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Большинством голосов Европейский парламент принял 23 июня резолюцию, в которой призывает глав государств и правительств ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС. То же самое следует сделать в случае с Грузией, "когда ее правительство выполнит приоритеты, указанные Европейской комиссией".

Напомним, окончательное решение по предоставлению статуса кандидата должно быть принято сегодня, 23 июня, на саммите стран ЕС.

The @Europarl_EN overwhelmingly adopts its Resolution on Candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia: the outcome of the vote speaks for itself.



Clear signal of support to candidacy status for Ukraine & Moldova ahead of today’s EUCO. pic.twitter.com/8Z0G2gR8NZ